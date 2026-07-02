Русия затваря железопътните гранични пунктове с Финландия, Естония и Латвия

Москва съобщава, че преустановява движението през няколко от железопътните гранични пункта с Финландия, Естония и Латвия, считано от сряда. Кремъл е издал заповедта вторник 1 юли, но не се посочва причината за решението.

В изявлението се споменава единствено "временно преустановяване“ на движението на хора, превозни средства и товари през определени железопътни пунктове по протежение на участъци от руската държавна граница.

На руското външно министерство е било възложено да уведоми Финландия, Естония и Латвия за решението, съобщава Euronews.

Най-голям брой затваряния ще засегнат границата с Финландия, включително железопътните гранични пунктове "Виборг“, "Варциля“, "Лютя“, "Санкт Петербург-Финландски“ и "Светогорск“.

Железопътният трафик ще бъде спрян също така на граничния пункт "Печори-Псков“ на руско-естонската граница и на пункт "Питалово“ на границата с Латвия.

Защо Русия би затворила граничните пунктове?

Преди няколко дни Финландия обяви плановете си да си партнира с американската отбранителна фирма Lockheed Martin за изграждането на първия в Европа център за поддръжка на реактивни системи с многоцелеви ракети (РСЗО) в Тампере.

Новината предизвика гняв и заплахи в Русия, като първият заместник-председател на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Алексей Журавльов обвини Финландия, че се превръща във "втора Украйна“ и открито заплаши, че Москва има военната мощ да унищожи половината страна.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Финландия значително увеличи отбранителната си позиция на фона на ескалиращите руски провокации.

Границата с Русия е затворена от 2023 г., а Хелзинки обвини Москва в организиране на хибридни операции и разширяване на военната си инфраструктура по границата.

Според скорошно датско разследване Русия значително увеличава военното си присъствие на границата с НАТО в подготовка за потенциална бъдеща война с алианса.

Възможна мобилизация в Русия

Друга причина за внезапното решение за затваряне на железопътните гранични пунктове са слуховете за предстояща мобилизация в Русия.

Твърди се, че руските власти обсъждат нова вълна на мобилизация още тази есен. Според някои сведения тя може да бъде обявена през октомври, след изборите за Държавната дума – долната камара на руския парламент. Гласуването е насрочено за 18–20 септември.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски също заяви, че Русия може да прибегне до нова вълна на мобилизация тази есен, като също посочи септемврийските избори.

Според представители на властите в Киев Москва се готви да мобилизира десетки хиляди нови войници, за да компенсира нарастващите си загуби на бойното поле.

Първата вълна на това, което Москва нарече "частична мобилизация“, през септември 2022 г. предизвика протести и накара стотици хиляди руснаци да избягат в чужбина. Оттогава Кремъл избягва тази стъпка предвид непопулярността ѝ и риска тя да породи обществено недоволство.

През януари Центърът за стратегически и международни изследвания разкри, че към декември 2025 г. Русия е понесла общо около 1,2 милиона загуби (убити и ранени) на бойното поле, включително до 325 000 загинали военнослужещи.