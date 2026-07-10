Курсистка в пълен шок успя да приземи самолет след самоубийството на инструктора си

Пилот скочи от вратата на движещ се самолет и загина, оставяйки ученичката, която обучавал да лети, сама да приземи машината.

42-годишният летателен инструктор Леандро Андрес Бертацо е бил открит мъртъв след инцидента, станал в събота в Толедо, Централна Аржентина. Това става ясно от съобщение на прокуратурата в страната, публикувано във вторник. Бертацо е бил на борда на самолет Cessna 150 заедно с 22-годишна курсистка на име Росарио, съобщава TN, партньор на CNN.

По думите на младата жена инструкторът ѝ казал: "Знаеш какво трябва да направиш, продължавай."

След това той свалил слушалките и предпазния си колан, отворил вратата и скочил от самолета.

"Невъзможно е да го разберем"

Едуардо Алварес, директор на авиационното училище Flying Parrot Córdoba, където Бертацо работел, коментира пред медията, че не е имало никакви признаци пилотът да планира да се хвърли от самолета.

По думите на Алварес по-рано същия ден Бертацо е имал полет с друг курсист.

"Той взе това трагично решение на борда на самолет, докато до него имаше друг човек. Невъзможно е да го осмислим или разберем, човешкият ум е толкова сложен", каза Алварес.

Алварес описва Бертацо като "прекрасен човек с широка усмивка".

"Шокирани сме, че това се случи", допълни той.

Курсистката успяла да приземи самолета

Отварянето на врата на самолет във въздуха е изключително трудно, обяснява Алварес. Той го сравнява с опит да отвориш вратата на автомобил, който се движи с 200 км/ч.

Въпреки че била в пълен шок, Росарио успяла да приземи самолета безопасно, допълни той. По думите му машината не е пострадала.

Бертацо е бил много опитен пилот и е работил като летателен инструктор и в съседно Чили.

Прокуратурата ще разследва точните обстоятелства около инцидента, довел до смъртта му.