Самолет се разби в Аляска, осем души загинаха

Чартърен самолет се разби в Западна Аляска, убивайки всички 8 души на борда, съобщиха представители на федералната авиация и военните.

Самолетът Cessna 441 излетял от Анкъридж и се насочил към Кейп Нюенхам, на около 450 мили югозападно, когато се разбил близо до местоназначението си около 12:15 ч. в четвъртък, съобщава Федералната авиационна администрация, според предварителна информация.

Клинт Джонсън, ръководител на Националния съвет за безопасност на транспорта за региона на Аляска, заяви, че на борда на чартърния полет, изпълняван от Security Aviation, са били двама пилоти и шестима пътници, според Associated Press.

Командването на Аляска заяви, че самолетът е бил по договор с граждански превозвач, превозващ осем души персонал. По-късно екипите за търсене и спасяване са установили, че няма оцелели, съобщи командването.

Причината за катастрофата все още не е известна.

FAA и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) ще разследват случая. NTSB ще ръководи разследването, съобщи FAA.