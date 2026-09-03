Трима души са загинали след стрелба в Минеаполис

Трима души загинаха, а други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР.

Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден.

Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а сред ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другия в областта на корема и е бил опериран.

Общо девет души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Засега не се съобщава дали стрелецът е бил убит от органите на реда или се е самопрострелял, съобщава БНР.

Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца зад заключени врати.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц, сенатор Ейми Клобучар и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е "трагично събитие, засегнало множество съдби".

Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности.