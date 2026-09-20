Регионални избори в Германия и тест за Мерц

Жителите на Берлин и Мекленбург-Предна Померания днес гласуват на регионални избори, които могат да се окажат болезнени за канцлера Фридрих Мерц след постигната преди две седмици убедителна победа на крайнодясната партия “Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт, съобщава ДПА.

Вотът в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания слага край на натоварения политически календар, който тази година включва избори в общо пет германски провинции. Резултатите от гласуванията разкриха масовото обществено разочарование от коалиционното правителство на Мерц и поставиха сериозни въпроси пред политическото бъдеще на канцлера.

Избирателните секции в Берлин и Мекленбург-Предна Померания отварят врати в 08:00 ч. местно време, като изборният ден приключва в 18:00 ч. Тогава се очакват и първите резултати от екзитполовете.

Оглавяваният от Мерц Християндемократически съюз (ХДС) този месец претърпя тежко поражение на регионалните избори в Саксония-Анхалт. АзГ спечели почти 44% от гласовете, докато ХДС се срина до около 17%. Това засили слуховете в консервативните кръгове за “смяна на канцлера“.

За ХДС може да последва още едно унижение в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, където консервативната партия се опитва с всички сили да избегне най-лошия резултат в историята си. Според последните проучвания на общественото мнение подкрепата за ХДС в тази провинция едва надхвърля 5-процентната бариера, необходима за получаване на места в Ландтага (регионалния парламент).

Мекленбург-Предна Померания не е сред провинциите, в които ХДС традиционно се представя добре на избори. Но отпадането на християндемократите от регионалния законодателен орган би било кошмарен сценарий за партията им и може да се окаже последната капка за подложения на голямо напрежение канцлер.

Впечатление правеше и изключителната мълчаливост на Мерц през последните седмици от предизборната кампания. Досегашните постижения на канцлера не дават много поводи за гордост.

Повече от година след встъпването в длъжност на Мерц най-голямата икономика в Европа остава в най-добрия случай в застой. Същевременно той също се бори да прокара спорни реформи, включително в пенсионната система.

Мекленбург-Предна Померания, подобно на Саксония-Анхалт, е слабо населена източна провинция, която се бори с последиците от обединението на Германия през 1990 г.

Антиимигрантската партия АзГ, която от месеци се класира на първо място в проучванията на общественото мнение, се надява да възползва от набраната инерция и да спре устрема на левоцентристите, след като настоящата министър-председателка Мануела Швезиг от Германската социалдемократическата партия (ГСДП) успя да вдигне рейтинга си.

Същевременно партията на Мерц може да загуби кметския пост в Берлин.

Действащият кмет от ХДС Кай Вегнер се отказа от кампанията си за преизбиране на кметския пост, след като рейтингът му се срина заради скандал, предизвикан от признанието му, че след като 100 000 жители на германската столица са останали без ток при минусови температури, той е отишъл да поиграе тенис, за да си “прочисти съзнанието“.

Неговият приемник като „водещ кандидат на партията“ - министърът на финансите на Берлин Стефан Еферс, успя да запази шансовете на ХДС, въпреки късното си включване в надпреварата. Партията се ползва с подкрепа от около 20% според проучванията, леко изостава от „Левите“ и също така има известна преднина пред АзГ.

Подобно на Мекленбург-Предна Померания, най-вероятният сценарий в Берлин след днешните избори изглежда ще е сформирането на “тристранна коалиция“. Партията, която се класира на първо място на изборите – независимо дали това ще бъдат “Левите“ или ХДС, най-вероятно ще сформира коалиция с ГСДП и “Зелените“. / БТА