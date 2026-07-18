117-метровата яхта на американския посланик предизвика протести във Венеция

Присъствието на американския посланик Тилмън Фертита във Венеция за традиционния празник на Христос Спасител предизвика протести и сблъсъци с полицията, съобщиха Франс прес, Асошиейтед прес, АНСА и други италиански медии.

Дипломатът пристигна в Града на каналите с яхтата си "Броудуолк" - 117-метров плавателен съд под флага на Каймановите острови. Тя навлезе във Венецианската лагуна, ескортирана от катери на италианската полиция.

Пътуването е част от дипломатическа обиколка на Фертита с яхта из италиански пристанищни градове по повод 250-годишнината от приемането на Декларацията за независимост на САЩ.

Протестиращи опитаха да стигнат до яхтата

Няколкостотин души се включиха в демонстрация срещу присъствието на американския посланик и политиката на Вашингтон.

Част от протестиращите се опитаха да се приближат до мястото, където яхтата беше пуснала котва, но бяха спрени от полицията. Впоследствие се стигна и до сблъсъци между демонстранти и служители на реда.

Протести срещу Фертита във Венеция имаше и в началото на юли. Зад недоволството стои същата организация, която през миналата година организира демонстрации срещу сватбата на милиардера Джеф Безос в града.

Критики за разходите по охраната

Италиански опозиционни депутати също разкритикуваха дипломатическата обиколка на Фертита. Според тях за охраната на яхтата му се използват средства на данъкоплатците.

Посланикът и Безос са част от обкръжението на американския президент Доналд Тръмп, който през последно време отправя остри критики към Италия и премиера Джорджа Мелони.

Фертита не е дипломат от кариерата. Той е милиардер с нетно състояние, оценявано на 11,3 млрд. долара. Натрупал е богатството си в хотелиерството и ресторантьорството, притежавал е казина, а в момента е собственик на баскетболния отбор "Хюстън Рокетс".

Обиколка по италианското крайбрежие

По време на пътуването Фертита е придружаван от съпругата си и свои приятели.

Преди да пристигне във Венеция, яхтата му е спряла в сицилианския град Чефалу, откъдето произхожда семейството му. След това дипломатът е посетил Палермо, където се е срещнал с областния управител на Сицилия.

Сред останалите спирки са калабрийското пристанище Ла Кастела, крайбрежието на Пулия и други места по Адриатическо море.

Венеция отбелязва края на чумната епидемия

Празникът на Христос Спасител традиционно се отбелязва през третия уикенд на юли и е посветен на края на чумната епидемия, поразила Венеция през XVI век.

Кулминацията на тържествата е през нощта срещу неделя, когато небето над града се озарява от пищна заря.

Център на празника е храмът "Христос Спасител" на остров Джудека. За честванията между острова и венецианския квартал "Дорсодуро" се изгражда временен мост над канала Джудека, пише БТА.