Защо силовите тренировки са важни за жените?

Години наред на жените се препоръчваше, че най-добрият начин да поддържат добра форма е да прекарват часове в ходене, бягане, колоездене или други кардиоупражнения. Въпреки че кардиотренировките определено са важни, има още един вид тренировки, който заслужава много повече внимание: силовите тренировки.

Вдигането на тежести не е само начин за изграждане на по-големи мускули. За жените силовите тренировки могат да помогнат за поддържане на здрави кости, по-добър състав на тялото, по-голяма физическа сила и по-добро качество на живот в дългосрочен план. Ето защо включването на силови упражнения в редовната фитнес рутина може да бъде истинска промяна.

Силовите тренировки изграждат и запазват мускулната маса

С напредването на възрастта естествено става по-трудно да поддържаме мускулната си маса, особено когато физическата активност намалява. Силовите тренировки натоварват мускулите по начин, който стимулира тяхното укрепване и развитие.

За жените запазването на мускулната сила е особено важно с напредването на възрастта и по време на менопаузата. По-силните мускули улесняват ежедневни дейности като носене на покупки, изкачване на стълби, вдигане на деца или изправяне от стол.

Изследвания при жени на различна възраст показват, че тренировките с тежести могат да доведат до значително подобрение на силата и телесния състав.

Те подпомагат здравето на костите

Здравето на костите е една от най-важните причини жените да обръщат повече внимание на силовите тренировки.

С напредването на възрастта костната плътност може да намалее, а хормоналните промени по време на менопаузата могат да ускорят този процес. Силовите упражнения създават контролирано натоварване върху скелета, което стимулира костите да се адаптират и да запазят своята здравина.

Съвременни изследвания при жени след менопауза показват, че тренировките с тежести могат да подобрят минералната плътност на костите в ключови области като гръбначния стълб, бедрата и шийката на бедрената кост. Това превръща силовите тренировки във важна част от стратегията за поддържане на здрави кости с напредването на възрастта.

Източник: Защо силовите тренировки са по-важни за жените от кардиото