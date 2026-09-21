Обвиниха 72-годишен за убийството на жена с дръжката на брадва

Мъж на 72 години е привлечен като обвиняем за убийство и опит за убийство, съобщиха от Апелативна прокуратура. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се провеждат действия по разследване по досъдебно производство за опит за умишлено убийство на повече от едно лице, вследствие на което е настъпила смъртта на едно от тях.

За случая съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, като посочиха, че в събота, 19 септември, е получен сигнал за мъж и жена, които лежат в безпомощно състояние в двора на къща в разложкото село Бачево. Установено е, че двамата са на възраст 76 години, като жената е починала, а мъжът е настанен за лечение в болницата в Разлог.

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От Окръжна прокуратура – Благоевград съобщиха, че на този етап от разследването е установено, че на 18 септември, при възникнал конфликт, на мъжа и жената, които са съпрузи, са нанесени удари с дръжка на брадва в областта на главата и тялото.

От държавното обвинение посочват, че е извършен оглед на местопроизшествието, при който са иззети веществени доказателства, проведени са и разпити на свидетели. Въз основа на събраните и проверени по делото доказателства е налице обосновано предположение, че 72-годишен мъж с инициали А.К. е извършител на деянието, допълват от прокуратурата.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е изготвил искане до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на прокуратурата.