Сандов: Не вярвам на версията за "Петрохан", бяха като семейство

Случаят "Петрохан" придоби нови странни измерения, след като прокуратурата обяви, че бившият екоминистър Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Сандов обаче отрича и казва, че не е получил връчена призовка.

"Няма логично обяснение. Ако прокуратурата решава да издаде обвинителен акт, би трябвало да бъде информиран обектът на този акт. Целта тук не е да се установят факти и обстоятелства. Дал съм сведения на МВР, разпитан съм от прокуратурата в качеството на свидетел. Вече видяхме доста прекомерни действия на прокуратурата, възможно е и в моя случай да е така. Това ще е насочено да уплаши другите, мен няма да ме уплаши", заяви Сандов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му става въпрос единствено за подписано споразумение, но то не създава контролни функции на неправителствената организация.

Сандов бе категоричен, че нито стотинка държавни пари не е давана за НПО-то, докато той е бил екоминистър.

"Това рамково споразумение е маркиране на общи цели в опазване на околната среда. Няма облаги за страните, няма зловредно действие, което да е нарушило интересите на държавата и околната среда. Не разбирам на какво почива едно такова обвинение. Не са готови ключови експертизи по това дело. Не разказ на психолози, които не са познавали жертвите. Г-н Росен Йорданов беше застанал в средата на брифинга - той разполага ли с необходимото образование, клинична психология, за този тип експертиза. Съмнявам се силно в него, експертизата му и заключенията му по делото", изтъкна Сандов.

Той е на мнение, че се лансират версии, които значително противоречат на това, което ние виждаме.

"Има много несъответствия. Сякаш има и много нарушения в процеса на събиране на доказателства. Странно би било да изместят фокуса към споразумението, което няма общо с настъпилото на Петрохан и Околчица. Съществували са като общност преди споразумението. Би имало тежест премахването на това споразумение", каза още той.

Каква връзка е имал Сандов с рейнджърите

"Тези хора имаха за кауза опазването на околната среда. Помагали са на държавата множество пъти. Ако загубят подкрепата на държавата, те могат да загубят своята кауза. Тогава въпросът би бил към министъра, който отмени това споразумение. Не познавах нито един човек от тази организация. Никой не ме е свързал. Има ред, по който граждани и НПО отиват при министър. Така се запознах с председателя Ивайло Иванов. Представи ми подробно дейността им и какви планове имат. Намерих пресечни точки, които могат да са полезни за МОСВ и рейнджърите. Рамковото споразумение дава само основата за бъдещо сътрудничество", настоя Сандов.

Той обърна внимание, че се натрапва негативно впечатление единствено за Ивайло Калушев, а "всички те са с чисто съдебно минало".

"Бяха буквално като семейство и не ми е минавало през ума за насилствени отношения към когото и да било. Не вярвам на тази версия, която се сервира", подчерта още той.