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Президентът Тръмп спешно се завърна в Белия дом

Прекъсна престоя си в резиденция “Кемп Дейвид“

20.09.2026 | 09:05 ч. 16
Reuters

Reuters

Американският президент Доналд Тръмп беше принуден да съкрати престоя си в резиденция на американските лидери “Кемп Дейвид“, където трябваше да прекара и двата почивни дни.

Причината за спешното му завръщане в Белия дом са последвалите военни действия през последните часове в Близкия изток, съобщава Франс прес.

Въпреки че графикът на Тръмп беше променен, след като йеменските бунтовници хуси атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд.

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Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хусите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира. / БТА

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