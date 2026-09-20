Президентът Тръмп спешно се завърна в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп беше принуден да съкрати престоя си в резиденция на американските лидери “Кемп Дейвид“, където трябваше да прекара и двата почивни дни.

Причината за спешното му завръщане в Белия дом са последвалите военни действия през последните часове в Близкия изток, съобщава Франс прес.

Въпреки че графикът на Тръмп беше променен, след като йеменските бунтовници хуси атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд.

Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хусите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира. / БТА