Ще влезе ли България в топ 5 в ЕС по системи за съхранение на енергия?

ВЕИ секторът в България достигна своята зрялост през 2025 г. Секторът нараства, а делът на ВЕИ е около 42% от общият енергиен микс – увеличение с близо 5% спрямо 2024 г. Инсталираните системи за съхранение също са нараснали значително – с близо 150%. Очаква се България да бъде в топ пет в Европа по инсталирани системи за съхранение през следващите три години. Това каза д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Съвета на браншовите организации към БТТП и председател на Сдружение "Соларна Академия България", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

"ВЕИ секторът не е екзотика, а практически е част от задължителните инсталации, от които един бизнес се нуждае, за да бъде конкурентоспособен", коментира гостът. Достатъчният брой на ВЕИ и фотоволтаични инсталации влияят положително на енергийния микс, когато става въпрос за цена на електроенергията. Недостатък е липсата на системи за съхранение за късните часове на вечерта.

Според събеседника дигитализация и капацитета и развитието на мрежите трябва да са акцентите през 2026 г. Това е от, което се нуждаем, за да продължим да развиваме тази инфраструктура. Основният проблем в България и Европа е, че дигитализацията, регулацията и правилата изостават в сравнение с темпа на инсталиране на технологиите. Това води до забавяне на постигане на целите по отношение на дела на възобновяема енергия.

Бизнесът в голяма част от света откри ползите от възобновяемата енергия. Да, веригите за доставки остават рисков фактор и това, че първичните материали за изграждането на една фотоволтаична централа идват предимно от Китай. От друга страна, бизнесът търси устойчивост и диверсификация на материалите, с които работи. „Когато Китай предложи качество, естествено е бизнесът да се възползва“, обясни инж. Тодоров.

Европа има шанс да развие достатъчно добре кръговата икономика, за да може да обезпечи с редкоземни метали и първични метали такива ключови индустрии като ВЕИ индустрията.

"Бизнесът иска устойчивост и предвидимост – той търси дългосрочна прогноза, а не такава за шест месеца напред. В България все още има неяснота, която не дава необходимото спокойствие на бизнеса. Последните събития могат да доведат до отлив от инвестиции", коментира гостът по отношение на политическата нестабилност в страната.

Той допълни, че интересът на домакинствата към ВЕИ и фотоволтаиците нараства, тъй като те търсят независимост и устойчивост на цената на енергията. Това е основният двигател, който кара домакинствата да обмислят сериозно тази опция.

Европа е длъжна да защити своя пазара, но в момента е зависима от технологиите, които идват от Китай в сектор ВЕИ. Не бива да се прибързва с анти-дъмпингови мерки, а да се помисли за различни стимули, които да насърчат компонентите на тези елементи в Европа. България и ЕС имат потенциал, който да допринесе за диверсификация при редкоземните метали.

