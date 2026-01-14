Велев: Страната е на последните места в ЕС по инвестиции

Икономиката ни е в криза, с намалено индустриално производство вече 33 месеца. Страната ни остава на последните места в Европейския съюз по инвестиции в капитал и роботизация, което показва, че дефицитът на труд е също резултат от недостиг на капитал и технологии, каза Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), пред Нова тв.

Въпреки увеличаването на вноса на работници от трети страни след 2021 г., дефицитът на труд на българския пазар нараства с над 25%, показва проучване на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Велев коментира, че вносът на чужди работници частично решава проблема, но излиза значително по-скъпо за работодателите – с допълнителни разходи за настаняване и двупосочен билет, което оскъпява труда с около 25%.

Според данните страната разполага с вътрешен резерв от над 1 милион неактивни лица, като 85 000 от тях заявяват желание да работят. Това показва, че България не изпитва остра нужда от масов внос на чуждестранна работна сила.

„Няма български работодател, който да предпочете чужденец пред българин, ако има такава опция. Според годишните данни недостигът на работна ръка е между 200 и 250 хиляди души", посочи Велев.

По думите му трудовата миграция у нас е предимно сезонна. С единно разрешително за работа са регистрирани едва 13 000 души за една година.