Изкуственият интелект подпомага бизнеса в адаптацията към новата работна среда

Изкуственият интелект помага на бизнеса да се адаптира към промените в работната среда чрез така нар. agile (гъвкав) подход. Темата коментираха в ефира на Money.bg двамата братя Никола и Богой Богданови - едни от пионерите в развитието на аджилити културата в България.

Няма сектори, които са по-затворени от други за промени, всичко зависи от лидера, посочиха специалистите пред Bulgaria ON AIR.

Никола Богданов - AI експерт и консултант обясни аджилити философията така:

"Да вземем един бизнес, в която и да е сфера. Имаш две компании - едната решава да използва изкуствен интелект, другата също. При едната нещата се получават, успяват, хората са иновативни, използват инструментите, научават се как да го правят, постигат един сериозен успех. В другата компания хората резистират, бунтуват се, не го използват или го използват по грешен начин. Съответно компанията търпи загуби. Каква е разликата между двете компания - факторите, които ни помагат да бъдем адаптивни и гъвкави и те са ключови".

"Ние сме в 2026 година. За съжаление обаче повечето компании работят все едно е 2001 година - с големи и дългосрочни планове за създаване на продукти и услуги. Този начин на работа изостава драматично с динамиката на съвременния свят, с появата на изкуствения интелект, с икономическите кризи, с дори геополитическите конфликти, които наблюдаваме. Този начин на мислене ни помага всичко това да не ни стресира, а да бъде част от нашата работа ежедневно", допълни Богой Богданов.