Таван на надценките: Създава се риск от дефицит на стоки и сива икономика

Създава се риск от дефицит на стоки и завръщане към сивата икономика след опита за „таван“ на надценките с поредния опит за административно регулиране на цените. Законопроектът за максималните търговски надценки, който бе приет на първо четене в Народното събрание тази седмица, е "безумен", коментира Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК), в предаването "Бизнес старт" с водеш Христо Николов.

"Наистина не можем да разберем защо държавата се опитва всячески да урони престижа на бизнеса и да спре пазарната икономика в България. Това е нещо, което е наистина безумно, и наистина не можем да разберем."

Според Попдончев това е третият опит от миналата година насам държавата да регулира цените по подобен начин, което е напълно неоправдано на фона на икономическата реалност. Той посочи, че средногодишната инфлация за 2025 г. е била 4,6%, а последните данни за декември показват хармонизиран индекс на потребителските цени от едва 3,5% на годишна база.

"В период от пет години имахме продължителни периоди на двуцифрена инфлация... В нито един момент не се наложи по какъвто и да е начин ние да предприемем подобни мерки. Бизнесът регулира сам цените си", каза Попдончев, допълвайки, че дори по време на енергийната криза и пандемията пазарът е успял да се балансира без подобен тип рестрикции.

Един от основните опасения на Българската стопанска камара е свързан с риска от изчезване на качествени стоки и стимулиране на нелоялни практики.

Попдончев обясни, че ако се въведе таван на цените или надценките, търговците, които не могат да покрият разходите си, ще спрат да предлагат определени продукти.

"Това ще доведе до натиск върху останалите търговци, които предлагат този продукт, и всички ще се изкачат на таванната цена. Първо ще изчезнат висококачествените и по-скъпите стоки от пазара и ще се стимулира сивата икономика – неща, които сме забравили от повече от 30-35 години, като търговията със стоки под щанда", предупреди той.

Анализът на БСК показва, че предложението за кумулативна надценка от 20% за цялата верига е икономически несъобразно. Попдончев илюстрира това с пример, при който ако във веригата участват производител, дистрибутор и краен търговец, всеки от тях би трябвало да работи с надценка от едва около 4%, което практически означава работа на загуба.

Особено притеснителен за бизнеса е текстът, според който търговецът е длъжен да поддържа наличности от продукт - ако го предлагал до края на 2025 г. - дори ако предлагането му не е икономически обосновано.

„Подобно нещо в пазарна икономика е невъзможно и недопустимо. Не може някой да ви каже, че не ви е изгодно да предлагате един продукт, но вие сте длъжен да го правите“, подчерта заместник-председателят на БСК.

В контекста на пълноправното членство на България в Еврозоната бизнесът вече е подложен на значителен технически и административен натиск, включително актуализация на софтуери и фискални устройства. Попдончев припомни, че Законът за въвеждане на еврото вече съдържа механизми, които гарантират, че няма да има необосновано повишение на цените. Според него засилените проверки от страна на НАП и други контролни органи показват, че търговците са коректни и само 10% от сигналите за спекула действително заслужават проверка, а наложените санкции са пренебрежимо малко.

"Основните ни приоритети ще бъдат запазване на пазарната икономика и конкурентоспособността на българския бизнес през тази година", заключи Попдончев.

Целия разговор може да гледате във видеото.