ЕРП-тата готвят шоково поскъпване на сметките за ток

Залети сме от сигнали за завишени в пъти фактури за ток. Това заяви за bTV бившият омбудсман и настоящ председател на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова.

По думите ѝ се съпоставя декември 2025 г. със същия месец през 2024 г., като температурите са били почти идентични.

„Въпреки че твърдяха, че нищо в държавата не поскъпва, реално токът беше повишен с 12%. Лъжата на КЕВР, че само с 2% се вдига токът, сега им излиза през носа, защото реално цената е по-висока. Дадохме на Борисов и на мнозинството проект на мораториум – цените на тока, парното и водата да не се увеличават“, каза Манолова.

Тя каза още, че са изготвили образец на жалба, която несъгласните със сметките си граждани да ползват.

„2,1 млн. души са видели поста, в който обясняваме реда за обжалване и до вчера над 6000 бяха отворили линка, за да си свалят въпросната жалба. Нашата цел – да залеем КЕВР с жалби с искания на гражданите да им бъдат проверени сметките, е постигната“, коментира тя.

„Чувам, че ЕРП-тата се готвят да ни сурвакат с драстично завишени сметки за ток. КЕВР да си влезе във функциите, да им забрани да прекъсват тока на хората, подали жалби. В понеделник излизат сметките за парно, там също се очаква бум. Заедно с повишаването на цените на храните, лекарствата и услугите – ние сме свидетели как институциите не направиха нищо. Ако някой трябва да подаде оставка – това са министрите на Борисов“, заяви Манолова.