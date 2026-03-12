Само до 18 март: .BG домейни на най-ниската цена за годината

Електронната търговия в България продължава да се развива с бързи темпове, а все повече компании разглеждат онлайн присъствието си като основен канал за достигане до клиенти и реализиране на продажби. Данните показват, че дигиталната търговия вече е важна част от икономиката и създава реални възможности за развитие на бизнеса през следващите години.

Как се развива онлайн бизнесът в България?

Онлайн пазарът у нас се е удвоил през последните четири години и през 2025 г. достига приблизително 2.69 млрд. евро оборот, според доклада „Паспорт 2025 на е-комерс индустрията в България“, изготвен от Българската Е-комерс асоциация [1]. Това се равнява на ръст от около 15% спрямо предходната година.

Дигиталното присъствие и онлайн търговията видимо растат – над 90% от населението има достъп до интернет, а повече от половината онлайн потребители вече правят покупки онлайн.

Всичко това показва, че присъствието в интернет вече не е просто допълнение към бизнеса, а ключов фактор за неговото развитие и конкурентоспособност.

Доверието започва от .BG домейна

Един от първите сигнали за надеждност на даден онлайн бизнес е неговият домейн.

Националното разширение .BG има няколко ключови предимства:

ясно показва, че бизнесът е насочен към българския пазар;

създава усещане за локално присъствие и доверие;

улеснява разпознаването на бранда сред местните потребители.

Това са и причините домейн .BG да е най-поръчван за 2025 в най-голямата хостинг компания у нас. От Superhosting споделят, че през изминалата година пазарният дял на .BG при новорегистрирани домейни е цели 37.7%, което го прави най-предпочитания избор на българския бизнес.

При силна конкуренция и нарастващ брой онлайн проекти, домейнът се превръща не просто в технически адрес, а в част от идентичността и защитата на бранда.

Кога е най-подходящият момент за регистрация?

Когато бизнесът планира нов сайт, онлайн магазин или защита на бранд име, времето за регистрация на домейн може да бъде решаващо. Колкото по-рано бъде запазено желаното име, толкова по-голям е шансът то да бъде свободно и да отговаря напълно на бранда и стратегията на бизнеса.

Кампания за .BG домейни на най-ниската цена за годината

В този контекст Superhosting провежда кампания за регистрация на нови .BG домейни на най-ниската цена за годината.

Промоцията е валидна до 18 март, като предоставя възможност за регистрация на нов .BG домейн с 44% отстъпка за първата година.

Кампанията е насочена към:

стартиращи онлайн проекти;

бизнеси, които искат да разширят присъствието си в интернет;

компании, които желаят да защитят своето бранд име чрез регистрация на ключови домейн варианти.

Ограниченият срок на BG домейни на най-ниска цена и нарастващият интерес към националния домейн правят периода подходящ момент за всеки бизнес, който планира следващата си стъпка в дигиталното пространство.

