Очакванията са за 3 до 5% ръст на имотите

Не се очаква спад в цените на имотите в София и Пловдив, заяви експертът по недвижими имоти Мартин Трашлиев в ефира на Money.bg.

Очакванията са за умерен ръст, а не за поевтиняване

Той представи прогнозата си за двата най-големи пазара, на които работи компанията му Sorenda Real Estate, като подчерта, че не вижда предпоставки за понижение на цените.

"Не се очаква спад поради ред причини. Основният фактор е поскъпването на всеки един материал през последните месеци - да кажем при тухлите, желязото и бетона има над 50% поскъпване", посочи Трашлиев.

По думите му по-реалистичният сценарий е пазарът да навлезе в по-спокоен и предвидим ритъм, близък до този в останалите европейски градове.

"По-скоро очаквам умерен ръст - да влезем в нормалния ръст на другите европейски градове - около 3-5% годишно. Това е прогноза за кратък период от година-две, което можем да предвидим", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Пазарът се охлажда, но не отслабва

Експертът коментира и отчетеното "охлаждане" в сектора, като според него то не е сигнал за срив, а за постепенно преминаване към по-устойчив модел.

"Отчитаме промяна към по-устойчив пазар. През последната година, с бума преди еврозоната - имаше доста голям ръст на цените - в някои части на София той достигна до над 20%", отбеляза Трашлиев.

Спекулативните сделки са навредили на пазара

Според него резкият скок в цените е имал и негативен ефект върху пазара, тъй като е насърчил повече спекулативни сделки.

"Това навреди на самия пазар, защото ставаха доста спекулативни сделки", добави той.