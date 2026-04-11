Очакванията са за 3 до 5% ръст на имотите

Не се очаква спад в цените на имотите в София и Пловдив, заяви експертът по недвижими имоти Мартин Трашлиев в ефира на Money.bg.
Очакванията са за умерен ръст, а не за поевтиняване
Той представи прогнозата си за двата най-големи пазара, на които работи компанията му Sorenda Real Estate, като подчерта, че не вижда предпоставки за понижение на цените.
"Не се очаква спад поради ред причини. Основният фактор е поскъпването на всеки един материал през последните месеци - да кажем при тухлите, желязото и бетона има над 50% поскъпване", посочи Трашлиев.
По думите му по-реалистичният сценарий е пазарът да навлезе в по-спокоен и предвидим ритъм, близък до този в останалите европейски градове.
"По-скоро очаквам умерен ръст - да влезем в нормалния ръст на другите европейски градове - около 3-5% годишно. Това е прогноза за кратък период от година-две, което можем да предвидим", каза той пред Bulgaria ON AIR.
Пазарът се охлажда, но не отслабва
Експертът коментира и отчетеното "охлаждане" в сектора, като според него то не е сигнал за срив, а за постепенно преминаване към по-устойчив модел.
"Отчитаме промяна към по-устойчив пазар. През последната година, с бума преди еврозоната - имаше доста голям ръст на цените - в някои части на София той достигна до над 20%", отбеляза Трашлиев.
Спекулативните сделки са навредили на пазара
Според него резкият скок в цените е имал и негативен ефект върху пазара, тъй като е насърчил повече спекулативни сделки.
"Това навреди на самия пазар, защото ставаха доста спекулативни сделки", добави той.