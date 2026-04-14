След изборите: Унгарският форинт е с най-високо ниво от 4 години

Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от четири години, след като станя ясно, че партия ТИСА печели мнозинство от над две трети в парламента на страната, предаде Ройтерс.

Форинтът се търгуваше с ръст от около 2,4 еврото в понеделник сутринта, достигайки ниво от 366,50 форинта за евро, а по-рано в сесията отчете 364,25 форинта за евро - най-високото си ниво от февруари 2022 г., съобщи БТА.

Унгарските държавни облигации също поскъпнаха, като доходността по 10-годишните книжа спадна с 40–50 базисни пункта, а международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца, допълва Ройтерс.

Водещият борсов индекс BUX се покачи с близо 3 на сто и премина до над 136481 пункта, което е исторически рекорд за индикатора

За последно форинтът беше подобно силен спрямо еврото преди повече от четири години, преди началото на руската инвазия в Украйна, съобщава telex.hu.

Форинтът също се е укрепил спрямо долара, като в момента е 312,38 форинта за един долар, а спрямо швейцарския франк се е укрепил до 395,3.

Компаниите, свързани с правителството, започнаха търговския ден в понеделник на силно червено, но цената на акциите на OTP се повиши до нов исторически връх за първи път от 4 февруари.