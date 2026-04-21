Трайков на Energy of Tomorrow: В спринта към новите технологии сме загърбили тила откъм мрежи и управление

“В спринта към новите технологии в производството сме загърбили тила откъм мрежи и управление“, това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ексклузивно интервю с енергийния редактор Деляна Петкова в рамките на форума Energy of Tomorrow 2026, организиран от Investor.bg.

По думите му българската енергетика не се различава съществено от останалите системи в това отношение, като страната ни започва от сравнително добра база като баланс на системата. “Неслучайно българската енергийна система се приема като котва за регионалната стабилност“, посочи той.

Министърът коментира и проектите за нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), като отбеляза, че има доклад с потенциални 10 нови локации, сред които "Чаира 2“, Доспат, Батак и Яденица. По думите му част от тях могат да бъдат придвижени към процедури още в следващите седмици.

По отношение на блокове 7 и 8 на АЕЦ “Козлодуй“ Трайков заяви, че процесите са се развивали далеч от оптималното, което създава редица проблеми.

“Проектите за нови ядрени мощности са известни с това, че винаги са над бюджета и над сроковете“, подчерта той и предупреди, че при недостатъчна експертиза рискът от отклонения е още по-голям.

Според него днес енергията около нас е в изобилие, докато преди години това не е било очевидно и системата е работила с по-ограничен ресурс.

“Имахме една визия, че развитието на технологиите ще направи въпроса по-малко релевантен в бъдеще, но това бъдеще вече дойде“, каза още министърът.

По отношение на зелената енергия Трайков посочи, че тя може да е евтина, но не е евтино да се разчита на нея постоянно и надеждно. В същото време, по думите му, при настоящата геополитическа ситуация наличието на значителен дял възобновяеми източници смекчава шока.

Той обърна внимание и на ефекта от цените на петрола, като подчерта, че макар повишението да е в проценти, отражението върху логистичните разходи е в пъти.

От общополитическа гледна точка министърът предупреди, че на следващото правителство няма да му бъде лесно и ще трябва да свърши още повече работа, като допълни, че негово предимство ще бъде стабилният хоризонт.



