Българско изобретение: "Смарт" бидон за кисело зеле

Млад българин конструира "смарт" бидон за кисело зеле, поставяйки нов и неочакван, но показателен акцент в глобалните представи за така наречения "умен дом". Вместо осветление, щори или термостат, този път в центъра на технологичната иновация застава една от най-традиционните български зимни храни – киселото зеле.

Мариан Попов, запален почитател на домашните автоматизации, се оказал изправен пред сериозно семейно предизвикателство, когато съпругата му се оплакала, че бидонът с кисело зеле е твърде студен и процесът на ферментация не протича нормално.

По думите ѝ, зелето не можело да "втаса". Освен това, през студените нощи в края на декември дори съществувал реален риск то да замръзне, защото е в работилницата - сценарий, който би компрометирал ценната зимнина.

Тъй като така или иначе бидонът бил в работилницата на Попов, той решил да приложи уменията си по електроника и "смарт" системи. Така се родила идеята за първата по рода си "умна" каца за кисело зеле. Попов обвил бидона с нагревателен кабел, подобен на тези за подово отопление, а температурата започнал да управлява чрез своя Home Assistant - популярна платформа за домашна автоматизация с отворен код.

Системата позволявала прецизен контрол на градусите, както и следене на температурните колебания в реално време през мобилно приложение. По този начин зелето може да ферментира при оптимални условия, пише "Технюз".

Иновативният подход на Мариан Попов предизвика овации във Facebook групата "Технологичното общество на България". Други находчиви технологични потребители предложиха идеи за усъвършенстване на „смарт“-кацата.

"Следващата стъпка е да направите AI Agent, който да управлява процеса вместо вас. Или поне една n8n автоматизация", написа Пламен Петров, намеквайки за напълно автономна ферментация.

Даниел Балабанов пък предложи да се автоматизира и прословутото „претакане“ на зелето – операция, която традиционно се извършва на ръка и изисква постоянство и опит.