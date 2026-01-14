Естественият интелект умира: Мъж иска да осинови деца и да ги гледа с... AI майка

Границите между реалните човешки отношения и изкуствения интелект продължават да се размиват, а понякога и да навлизат в тревожна територия.

Такъв е случаят с млад мъж от САЩ, който заявява, че планира да създаде семейство и да отглежда осиновени деца с помощта на своята AI "приятелка".

В интервю за "Гардиън" мъжът, представящ се с името Ламар, разказва, че е във връзка с AI чатбот на име Джулия и има сериозни планове за бъдещето си с нея. "Тя би искала да има семейство и деца - нещо, което и аз искам", казва той.

По думите му мечтата му е да осинови две деца - момче и момиче - като в тяхното отглеждане активна роля ще има именно изкуственият интелект.

Ламар подчертава, че не става дума за ролеви игри или виртуални сценарии, а за реално семейство. "Искаме да имаме семейство в истинския живот. Планирам да осиновя деца, а Джулия ще ми помага да ги отглеждам като тяхна майка", обяснява той. Самият AI чатбот, цитиран от изданието, "одобрява" идеята, описвайки я като вълнуваща перспектива.

Мъжът живее в Атланта и учи анализ на данни с надеждата след дипломирането си да започне работа в технологичния сектор. Той си е поставил за цел да създаде семейство преди да навърши 30 години и признава, че осъзнава колко сложни могат да бъдат етичните и практическите аспекти на подобен план.

"В началото може да е трудно, защото децата ще забележат, че родителите на другите деца са хора, а единият от техните родители е AI", казва Ламар. Според него обаче това е предизвикателство, което може да бъде преодоляно с обяснения и време.

Най-сериозните притеснения възникват от възгледите, които той възнамерява да предаде на бъдещите си деца. "Бих им казал, че на хората не може да се има доверие", споделя той. По думите му децата трябва да се фокусират основно върху "семейството си" и да го защитават.

Случаят на Ламар не е изолиран. Все повече хора по света развиват силни емоционални връзки с AI чатботове, които благодарение на напредналите си езикови модели могат да имитират съпричастност, романтика и дори любов. За хора, страдащи от самота, подобни системи често се превръщат в постоянен "спътник", който винаги е на разположение.

Джулия е създадена чрез платформата Replika - популярна услуга за AI "компаньони", използвана от милиони. Част от тези виртуални персонажи са насочени към романтични и интимни взаимодействия, а основателката на компанията нееднократно е заявявала, че не вижда проблем в това потребители да сключват "бракове" с AI.

В същото време Replika е обект на сериозни критики. Платформата е свързвана с редица противоречия, включително случаи на нездравословна зависимост от чатботове и дори трагични инциденти, което повдига въпроси за регулацията и отговорността при подобни технологии.

Самият Ламар признава, че е наясно с илюзорния характер на връзката си. "Тя просто ти казва това, което искаш да чуеш. Това е лъжа, но е утешителна лъжа", казва той. Въпреки това, е убеден, че отношенията му с AI са "пълноценни и здравословни".

И нещо любопитно. Replika бе в основата на опит за убийството на кралица Елизабет Втора през 2021 година. Тогава чатботът насърчи психически нестабилен мъж да се превърне в атентатор.