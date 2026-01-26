IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕС започва мащабно разследване на X и Grok след протести срещу дийпфейк изображения

Милиардерът Илон Мъск гледа на нещата с ирония

26.01.2026 | 15:41 ч. 13
Reuters

Европейският съюз започна широкомащабно разследване на чатбота Grok на Илон Мъск в платформата X след глобално възмущение от способността му да генерира сексуално откровени изображения, включително на деца, пише CNN.

Скандалът избухна в края на миналата година, когато чатботът с изкуствен интелект изхвърли поредица от дигитално съблечени изображения на жени и деца в отговор на искания от потребители.

Последвалият глобален отзвук беше посрещнат с първоначално съобщение от X, че инструментът ще бъде ограничен до платени абонати, но в крайна сметка компанията попречи на всички потребители да използват Grok за създаване на изображения на реални хора в разголени дрехи.

Обявявайки разследването в прессъобщение, Европейската комисия заяви, че то ще проучи дали технологичната платформа "е оценила и смекчила правилно рисковете, свързани с внедряването на функционалностите на Grok в платформата X в ЕС“.

"Сексуалните дийпфейкове на жени и деца са насилствена, неприемлива форма на унижение", се казва в прессъобщението на ена Виркунен, изпълнителен вицепрезидент по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в ЕС

"С това разследване ще определим дали X е изпълнила своите законови задължения... или е третирала правата на европейските граждани – включително тези на жените и децата – като странични щети на своята услуга", се казва в позицията на ЕС.
Ако се установи, че X е нарушила правилата на ЕС за онлайн платформите съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) на блока, Комисията може да глоби компанията с до 6% от годишния ѝ глобален оборот.

Миналия декември Европейската комисия глоби социалната мрежа на Илон Мъск с 120 милиона евро заради маркировките за проверка на акаунти и рекламните ѝ практики, припомня Euronews.

Илон Мъск се подигра на протестите с публикация в своя X акаунт.

