ЕС започва мащабно разследване на X и Grok след протести срещу дийпфейк изображения

Европейският съюз започна широкомащабно разследване на чатбота Grok на Илон Мъск в платформата X след глобално възмущение от способността му да генерира сексуално откровени изображения, включително на деца, пише CNN.

Скандалът избухна в края на миналата година, когато чатботът с изкуствен интелект изхвърли поредица от дигитално съблечени изображения на жени и деца в отговор на искания от потребители.

Последвалият глобален отзвук беше посрещнат с първоначално съобщение от X, че инструментът ще бъде ограничен до платени абонати, но в крайна сметка компанията попречи на всички потребители да използват Grok за създаване на изображения на реални хора в разголени дрехи.

Обявявайки разследването в прессъобщение, Европейската комисия заяви, че то ще проучи дали технологичната платформа "е оценила и смекчила правилно рисковете, свързани с внедряването на функционалностите на Grok в платформата X в ЕС“.

"Сексуалните дийпфейкове на жени и деца са насилствена, неприемлива форма на унижение", се казва в прессъобщението на ена Виркунен, изпълнителен вицепрезидент по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в ЕС

"С това разследване ще определим дали X е изпълнила своите законови задължения... или е третирала правата на европейските граждани – включително тези на жените и децата – като странични щети на своята услуга", се казва в позицията на ЕС.

Ако се установи, че X е нарушила правилата на ЕС за онлайн платформите съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) на блока, Комисията може да глоби компанията с до 6% от годишния ѝ глобален оборот.

Миналия декември Европейската комисия глоби социалната мрежа на Илон Мъск с 120 милиона евро заради маркировките за проверка на акаунти и рекламните ѝ практики, припомня Euronews.

Илон Мъск се подигра на протестите с публикация в своя X акаунт.

It’s so hard to get the moderation just right 😂 pic.twitter.com/rfss0JlwGa — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2026