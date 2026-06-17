Повече от 15 лектори и модератори ще участват във форума Tech of Tomorrow 2026 на Investor.bg, който ще се проведе на 18 юни в Интер Експо Център в София.

Сред участниците са представители на активни компании в областта на електронната търговия, финансите, дигиталния маркетинг, облачните технологии, логистиката и платежните услуги.

"За девета поредна година организираме Tech of Tomorrow. За втора година акцентът ни пада върху електронната търговия - онлайн и офлайн търговията. Тя еволюира все повече в AI търговия. Ще опитаме да изпреварим времето и да покажем как ще поръчваме в интернет след няколко години", заяви главният редактор на Investor.bg Десислава Попова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ AI агентите стават все по-активни и полезни. Очакването е те постепенно да преминат от даване на съвети към реални действия, включително избор на продукти.

Попова отбеляза, че скоро може да стане възможно пазаруването директно в ChatGPT. Според нея обаче остава важният въпрос доколко потребителите ще са готови да се доверят на AI агент, който харчи парите им.

На Tech of Tomorrow 2026 ще бъдат разгледани и други теми, свързани с развитието на технологиите, сред които дигиталните разплащания и финтех решенията.

"Нашият екип "Събития" се справя много добре с организирането на форума", посочи Попова и допълни, че в платформата Investor Media Pro всеки може да попълни формуляра и да присъства на форума.

Тя уточни, че събитието е насочено предимно към бизнеса и цели да даде практически препоръки как компаниите да печелят повече. Форумът обаче е отворен и за хора с интерес към технологиите и новостите в сектора.

"Бързайки да се развием, да не забравяме за киберсигурността. Във втория панел ще си говорим за киберсигурност. Третият панел е свързан с логистиката при стоките, които поръчваме онлайн", каза още Попова.

Тя добави, че технологиите заемат все по-голяма част от съдържанието на Investor.bg с всяка следваща година.