5 знака, че той е специален

В търсене на любовта ни се налага да се опознаваме с нови потенциални партньори. Срещаме различни типове мъже. От някои искаме да избягаме още на първата среща, докато с други сме решени да се видим отново. Някъде там, измежду разочарованията, се крие онзи тип, който се отличава по добър начин от останалите.

Той е „диамантът“, но само ако притежава тези черти и може да го докаже.

1. Той е креативен

Независимо дали става въпрос за начина, по който подарява подаръци, прави малки изненади и т.н. начинът, по който той организира всичко, показва дали е креативен или не. Макар и да не е толкова важна черта, колкото доброта или физическа привлекателност, креативността се счита за ценна както от мъжете, така и от жените (в потенциалните партньори).

2. Отстоява позицията си

Жените харесват мъже, които взимат отговорно решения, държат на думата си, а не празнословят. Такива, които не са на приливи и отливи, а „стоят стабилни“. Емпатията с умеенето на водене на разговори, дори на леки спорове, без да обиждат, понижават достойнството на жената, също се смята за силно привлекателно, но и рядкост като черта от характера на мъжете.

Източник: 5 знака, че той е "диамант"