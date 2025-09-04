Ако искате да впечатлите гостите си или любимия си човек, можете да приготвите нещо класическо – като любимия на всички стек. Но за да изгиднете тази рецепта на друго ниво, ще стрябва да се постараете. Вижте как да си приготвите стек в няколко лесни стъпки:

Изберете правилния стек

Изборът на страхотен стек може да изглежда очевиден, но има няколко неща, които трябва да имате предвид. Ако сте начинаещи в готвенето на стек, изберете безкостно парче. Търсете стек с дебелина поне 3,8 см, за да можете да „получите коричка“, като същевременно „достигнете вътрешната температура точно там, където искате да бъде“. Също така ще искате да се уверите, че избирате вид и разфасовка месо, които наистина ще ви харесат. Рибай и Ню Йорк стрип са класически избори, но рибай е много по-богат, докато стрипът е малко по-постен, но все пак осигурява пълен вкус на говеждо месо. Изберете месо от животни, хранени с трева, пред месо от животни, хранени със зърно. С толкова семпло ястие, успехът до голяма степен зависи от качеството на продукта, който използвате.

Източник: Как да изпечете идеалната пържола? 6 тайни трика