Рецептата Dnes: Марината за пилешко месо

Съставки:
- 1 и ½ ч.ч. пълномаслено кисело мляко
- сокът на 2 лимона
- настъргана кора на 1 лимон
- ¼ ч.ч. зехтин екстра върджин
- 10 - 12 скилидки чесън, смлени
- 2 ч.л. сух риган
- 2 ч.л. суха мента
- 1 ч.л. кимион
- 1 ч.л. кориандър
- 1 ч.л. червен пипер
- ½ ч.л. индийско орехче
- сол и черен пипер на вкус
- голяма шепа пресен магданоз, само листата
Приготвяне:
- В кухненски робот или блендер комбинирайте съставките за маринатата.
- Всичко се смила добре, до получаването на хомогенна смес.
- След това сложете местото в купа или плик за храна с цип.
- Добавете към него маринатата.
- Хубаво разбъркайте.
- Сложете в хладилник за 2 или за няколко часа.
- След като месото се е мариновало може да го приготвите според желанията ви.
