Рецептата Dnes: Марината за пилешко месо

За повече вкус и аромат на месото

06.09.2025 | 08:47 ч. Обновена: 06.09.2025 | 09:19 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 1 и ½ ч.ч. пълномаслено кисело мляко 
  • сокът на 2 лимона
  • настъргана кора на 1 лимон
  • ¼ ч.ч. зехтин екстра върджин
  • 10 - 12 скилидки чесън, смлени
  • 2 ч.л. сух риган
  • 2 ч.л. суха мента
  • 1 ч.л. кимион
  • 1 ч.л. кориандър
  • 1 ч.л. червен пипер
  • ½ ч.л. индийско орехче
  • сол и черен пипер на вкус
  • голяма шепа пресен магданоз, само листата

Приготвяне:

  • В кухненски робот или блендер комбинирайте съставките за маринатата. 
  • Всичко се смила добре, до получаването на хомогенна смес. 
  • След това сложете местото в купа или плик за храна с цип. 
  • Добавете към него маринатата. 
  • Хубаво разбъркайте. 
  • Сложете в хладилник за 2 или за няколко часа. 
  • След като месото се е мариновало може да го приготвите според желанията ви. 

