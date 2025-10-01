Тейлър Суифт се превърна в първата певица, продала над 100 млн. албума

Тейлър Суифт постави нов исторически рекорд. На 30 септември поп иконата влезе в летописите на Американската асоциация на звукозаписната индустрия (RIAA), като стана първата и единствена жена в историята, която преминава границата от 100 милиона продадени албуми.

"Поздравления за Тейлър Суифт, която е първата и единствена жена артист в историята, преминала 100 милиона сертифицирани албумни единици според RIAA!", написаха от организацията в Instagram.

По данни на сайта на RIAA, към 30 септември Суифт е реализирала над 105 милиона продадени албума.

Най-успешен е „1989“ (2014 г.) с 14 милиона продажби, следван от „Fearless“ (2008 г.) с 11 милиона. „Red“ (2012 г.), дебютният ѝ „Taylor Swift“ (2006 г.) и последният ѝ проект „The Tortured Poets Department“ (2024 г.) са продадени по 8 милиона всеки.

За сравнение: "Бийтълс" държат върха със 183 милиона, Гарт Брукс има 162 милиона, Елвис Пресли – 146,5 милиона, а „Ийгълс“ – 120 милиона.

През август Суифт обяви дванадесетия си студиен албум – „The Life of a Showgirl“ – в гостуване на подкаста „New Heights“, който водят годеникът ѝ Травис Келси и брат му Джейсън, пише People.

„Този албум е като енергията, с която живеех през последната година – какво се случваше вътре в мен, зад кулисите на "The Eras Tour", която беше толкова екзалтираща, електрична и жизнена“, обясни певицата.

Сингълът „Fortnight“ звездата описа като „опит да придам блясък на всички усещания, които носеше турнето – включително как се чувстваш в края на вечерта, след като всичко е отминало“.

По-рано този месец Суифт съобщи, че ще има и грандиозно събитие по повод излизането на албума.

„Тържествено ви каня на сияйното парти "The Official Release Party of a Showgirl" – от 3 до 5 октомври, само в кината!“, написа тя в Instagram.

Певицата обеща и премиера на новото ѝ видео „The Fate of Ophelia“, както и невиждани кадри от снимачния процес, подробни разяснения за вдъхновението зад песните и чисто новите lyric-видеа от албума.

Суифт насърчи феновете да облекат специални тоалети и дори да танцуват в салоните, в които ще се излъчи (предимно в САЩ): „Извадете си концертния тоалет от "The Eras Tour" или оранжевата жилетка… Билетите вече са в продажба. Танците не са задължителни, но силно препоръчителни.“