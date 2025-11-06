След раздялата с Крис Мартин: Дакота започва да ходи по срещи

Дакота Джонсън отново се впуска в света на срещите – пет месеца след раздялата си с Крис Мартин.

Актрисата, която сложи край на връзката си с фронтмена на Coldplay през юни, „отново започна да се среща с хора и е щастлива“, споделя източник пред People.

„Отношенията ѝ с Крис често бяха бурни – ту се разгаряха, ту застиваха. Винаги се надяваше, че ще успеят да се съберат окончателно, но сега изглежда по-лека, по-спокойна и в мир със себе си, след като всичко приключи“, допълва запознатият.

На 4 юни стана ясно, че Джонсън (36 г.) и Мартин (48 г.) са сложили край на близо осемгодишната си връзка. Двамата за пръв път бяха свързани романтично през 2017 г., а последно бяха заснети заедно на 16 май.

„Дакота е в чудесен етап от живота си. Заета е, удовлетворена и вече е продължила напред“, допълва източникът.

Раздялата им настъпи приблизително три месеца след като друг близък до тях разкри, че двойката е била „сгодена от години“. Макар слуховете за годеж да тръгнаха още през 2020 г., тогава двамата не бързаха да минат под венчило.

Две седмици след официалното потвърждение на раздялата източник на People сподели, че краят „не е бил изненада“ – проблемите помежду им се повтаряли от дълго време.

На 9 юни, само дни след новината, Дакота се появи в предаването Today, където бе попитана какво би било нейното „абсолютно задължително условие“, ако трябваше да работи с истински сватовник.

Отговорът ѝ бе кратък и остроумен: „Да не е задник?“

Към края на 2025 г. актрисата има един нов проект в подготовка – екранизация на романа на Колийн Хувър „Verity“, която се очаква да излезе по кината на 2 октомври 2026 година.

Тази година Джонсън участва в романтичната комедия „Materialists“ („Материалисти“) и в комедията „Splitsville“ („Разделени“). Освен това се подготвя за режисьорския си дебют с филма „A Tree Is Blue“ („Дървото е синьо“), в който ще си партнира с Джесика Алба и Charli XCX.