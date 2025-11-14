Модните тенденции, които превзеха есента

Вече сме в по-късната есен и определено през сезона доста нови тенденции се появиха в модния свят и в този на красотата. Но облеклото винаги остава най-важната част от визията. Кои тоалети тотално превзеха тази есен? Вижте тенденциите, според британския "Cosmopolitan".

Дрехи на точки

Принтът на точки започна да става хит още през пролетта, през лятото бе в подем, а през есента отново е тук. Дори навсякъде около нас. Тоалетите на точки се завърнаха. Те са с ретро полъх, изглеждат много сладко, интересно и веднага ви карат да изпъквате. Модерни са сака, блузи, поли, рокли, якета, клинове, шалове на точки и т.н.

Къси кожени якета

Кожените якета най-често се носят през есента и пролетта. Те са звезди и през този сезон - в дните, в които е по-топло, но все пак имаме нужда от връхна дреха яке. През тази есен има една особеност - хит са основно късите кожени якета. Такива, които са малко по-къси от блузата ви, които я оставят да се подава под якето. Дори мини кожените якета, които са много къси, са модерни. Те изглеждат младежки, с тях веднага се забелязвате и постигате пънк-рок визия.

