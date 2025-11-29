Внучката на дизайнерката Каролина Ерера се появи с уникална визия на Бала на дебютантките

Талантът и добрият вкус се предават по наследство.

Доказателството е внучката на Каролина Ерера, Каролина Лансинг, която ще направи своя грандиозен дебют на престижния Le Bal des Débutantes в Париж.

На 29 ноември младата дама ще бъде представена на емблематичното събитие, символ на младежката аристократична елегантност. Балът на Дебютантките е едно от най-желаните и обсъждани светски и модни събития в световен мащаб.

Традиция, стил и елегантност, които се предават по наследство

Le Bal des Débutantes, познат просто като Le Bal, от десетилетия представя на света млади дами от влиятелни фамилии, които показват своя стил, присъствие и елегантност, облечени в haute couture рокли.

За Каролина Лансинг това е не просто светско събитие, а момент с дълбока символика – връзка между три поколения жени, обединени от любовта към модата, естетиката и ценностите на фамилията Ерера.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg