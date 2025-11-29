IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Внучката на дизайнерката Каролина Ерера се появи с уникална визия на Бала на дебютантките

21-годишната Каролина Лансинг ще дебютира с рокля, символ на изискания моден вкус на легендарната дизайнерка

29.11.2025 | 17:57 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Талантът и добрият вкус се предават по наследство. 

Доказателството е внучката на Каролина Ерера, Каролина Лансинг, която ще направи своя грандиозен дебют на престижния Le Bal des Débutantes в Париж.

На 29 ноември младата дама ще бъде представена на емблематичното събитие, символ на младежката аристократична елегантност. Балът на Дебютантките е едно от най-желаните и обсъждани светски и модни събития в световен мащаб.

Традиция, стил и елегантност, които се предават по наследство

Le Bal des Débutantes, познат просто като Le Bal, от десетилетия представя на света млади дами от влиятелни фамилии, които показват своя стил, присъствие и елегантност, облечени в haute couture рокли.

За Каролина Лансинг това е не просто светско събитие, а момент с дълбока символика – връзка между три поколения жени, обединени от любовта към модата, естетиката и ценностите на фамилията Ерера.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Каролина Ерера
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem