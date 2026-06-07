30 стъпки за раздвижване на лимфната система

Лимфната система е една от най-важните в човешкото тяло, която се грижи за филтрирането на токсините и поддържането на перфектен воден баланс. Според учени, за разлика от кръвта, лимфата разчита изцяло на външна механична стимулация, за да се движи. Това означава, че контролът е изцяло в наши ръце. От подбора на храни и напитки, до лесните упражнения за раздвижване, вижте как с 30 лесни стъпки можете да осигурите на организма си по-добър лимфен дренаж.

1. Започвайте деня си с голяма чаша чиста вода, още преди кафето, чая или закуската, тъй като лимфната течност се състои от близо 95% вода. След сън тялото се нуждае от хидратация.

2. Практикувайте дълбоко диафрагмено дишане с корема, което действа като механична помпа и изпомпва лимфата нагоре. Правете по 5 диафрагмени дишания, по няколко пъти на ден. Този тип дишане намалява и нивата на стреса.

3. Правете кратко разтягане или йога, за да освободите физически притиснатите, особено през нощта лимфни съдове. Може сутрин или по всяко друго време на деня.

4. Консумирайте повече зеленолистни зеленчуци като спанак, кейл, марули и рукола, които съдържат ценни нутриенти и пречистват кръвта.

5. Добавяйте щипка хималайска сол и пресен лимонов сок към водата си или заложете на кокосова вода, за да си набавите естествени електролити и минерали, които регулират баланса на течностите в клетките.

6. Посещавайте сауна или парна баня, за да засилите циркулацията и да изхвърлите част от отпадъчните продукти през кожата.

7. Вземете релаксираща вана с английска сол вечер, за да абсорбира тялото магнезий и да отпусне напрегнатите тъкани.

8. Хапвайте достатъчно чисти протеини като риба, пилешко, пуешко месо и яйца, тъй като те поддържат нивата на албумин в кръвта, който не позволява на течностите да изтичат в тъканите и да причиняват подпухване.

9. Включвайте в ежедневното си меню храни, богати на калий като авокадо, домати и банани, за да изхвърлите бързо излишния натрий и да намалите подпухналостта.

Източник: 30 начина да раздвижим лимфната система всеки ден