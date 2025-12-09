IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мащехата и бащата на Лео ди Каприо откраднаха шоуто с рядка поява

Ал Пачино и майката на бебето му Нур също уважиха Ди Каприо

09.12.2025 | 16:22 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Новият филм на Леонардо ди Каприо „Една битка след друга“ получи доста овации и се счита, че е възможност Лео да грабне скоро „Оскар“ за  ролята си. Логично – неговото семейство е изключително гордо от този факт.

Мащехата на 51-годишния актьор, Пеги Ан Фарар, и баща му, Джордж ди Каприо, присъстваха, за да отпразнуват филма със суперзвездния си син на парти в Лос Анджелис на 4 декември. 

Ди Каприо се усмихваше, докато позираше пред камерите с Ди Каприо-старши и Фарар, която пък прие сикхизма преди няколко години и носи тюрбан, който се смята за символ на чест, суверенитет, равенство и отдаденост на Божията воля.

Събитието беше водено от холивудския изпълнителен директор Майк Медавой и съпругата му Айрийн, заедно с Пам Абди и съпредседателя и главен изпълнителен директор на Warner Bros Майк Де Лука.

Сред звездните гости бяха Ал Пачино и Баз Лурман, но почетни гости бяха родителите на Ди Каприо.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Лео ди Каприо
Новини
