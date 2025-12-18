Българка развя трибагреника на Южния полюс

Мариета Георгиева стъпи на най-южната точка на Земята след 110-километров ски преход, съобщи Би Ти Ви. Тя е първата българка, изминала разстоянието от т.нар. последен градус до географския Южен полюс.

След изкачване на връх Винсън в Антарктида, на 14 декември Георгиева успешно завърши 110-километров ски преход от 89-ия градус южна ширина до Южния полюс.

Експедицията е част от образователната мисия на фондация "Малки изследователи – от Еверест до Антарктида", чиято цел е да вдъхнови деца и млади хора да проявяват интерес към науката, географията и изследването на екстремни среди.

Мариета Георгиева, която е третата българка, покорила Еверест, вече има изкачени шест от седемте континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса, отбелязва Би Ти Ви. Това я нарежда на крачка от списъка на по-малко от 100 души в света, постигнали Explorer Grand Slam – изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс, се казва още в информацията.

На 14 декември – датата, на която през 1911 г. Руал Амундсен първи достига Южния полюс – Георгиева стъпва на ледения край на Земята. Постижението ѝ е символ на изключителна физическа издръжливост, смелост и български дух и нарежда името ѝ сред най-значимите полярни изследователи на нашето време.