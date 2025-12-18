Кристин, която се гушкаше с шефа на концерт на Coldplay: Клиширана грешка заради текила

Кристин, ръководител на отдел "Човешки ресурси“, хваната да се прегръща с женения си шеф на концерт на Coldplay на огромен екран, най-накрая проговори, твърдейки, че двамата не са били в сексуална връзка.

Кристин Кабот и бившият изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън бяха хванати в интимна прегръдка по време на концерта в Бостън на 16 юли, но бързо се разделиха и се опитаха да се скрият, когато осъзнаха, че са били излъчени от камерата за целувки.

53-годишният Кабот мълчеше с месеци, но най-накрая публично обсъди инцидента, твърдейки, че това е еднократна грешка, причинена от алкохол.

"Взех лошо решение и имах няколко "High Noons“, танцувах и се държах неподходящо с шефа си“, каза тя пред The New York Times и добави: "И това не е нищо - поех отговорност и се отказах от кариерата си за това. Това е цената, която избрах да платя.“

Кабот е била засрамвана онлайн - става обект на подигравки, наричат я "прелюбодейка". Кристин добавя, че е получила над 60 заплахи за живота си.

Тя призна, че е била "влюбена“ в Байрън и е била развълнувана да го представи на приятелите си, но твърди, че преди тази вечер двамата дори не са се целували.

Въпреки че са споделяли коктейли с текила, танцували са заедно и са си разменяли целувки на VIP местата на балкона на концерта, Кабот каза, че това е бил първият и единствен път. Нещо повече, връщайки ленатата, тя споделя, че съжалява и нарича случката "клише".

"Искам децата ми да знаят, че можеш да правиш грешки и наистина можеш да се объркаш, но не е нужно да те заплашват, че ще бъдеш убит заради тях", разсъждава Кристин.

Злополучното решение на Кабот да се наведе и да се скрие, когато камерата се насочи към нея и гушкащия се Байрън, стана вирусно, след като фронтменът на Coldplay Крис Мартин разкри това.

"Или имат афера, или са много срамежливи“, каза Мартин на тълпата.

Байрън, виждайки се на големия екран, сякаш промърмори: "По дяволите, аз съм.“

Кабот си спомни как веднага се почувствала "смутена и ужасена“, като и тя, и Байрън се втурнали обратно в бара веднага след това.

Тя била загрижена за две неща: кариерата си и отчуждения ѝ съпруг Андрю, който на същия този концерт е на собствена среща.

Кристин споделя, че не е искала да унижава бившия си - с Андрю били женени от две години, но по време на скандала били разделени.

След скандала Байрън подаде оставка като главен изпълнителен директор, Кристин прави същото и освобождава поста си.