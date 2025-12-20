Мъж съди ресторант в Катания, качили го в TikTok докато вечеря с любовница

Съпруг от Сицилия съди ресторанта, където е имал тайна среща с любовницата си, след като собствениците на заведението публикуваха видео в TikTok, където той може да бъде видян с жената.

42-годишният мъж е казал на жена си, че е на вечеря с колеги от работа. Лъжата му обаче била разкрита, когато съпругата му се натъкнала на видеото. Оттогава тя заявила, че го напуска.

Случаят в Катания, в подножието на Етна, беше публично разкрит от италианската група за правата на потребителите Codacons. Организацията с нестопанска цел заяви, че ще търси финансови обезщетения от ресторанта в граждански съд или като отнесе случая до италианския орган за защита на личните данни от името на съпруга, чието име не е оповестено.

"Мъжът е казал на жена си, че отива на работна вечеря, но вместо това е вечерял с жена в ресторанта, където е направено видеото. Публикувано в социалните медийни канали на ресторанта, видеото ясно показва мъжа, седнал на маса с жената", казва служител на Codacans. "Когато жена му видяла изображенията онлайн, тя разпознала съпруга си и открила предателството, което предизвикало незабавна криза, довела до разпадане на брака и принуда на мъжа да напусне дома."

Без да навлизат в морала на любовните изневери на съпруга, Codacans отбелязаха, че той не е бил уведомен, че е заснет, нито е дал съгласие.

"Недопустимо е ресторант да снима клиентите си без ясно разрешение и да публикува видеото, излагайки лицето на непредсказуеми последици", каза служителят на групата, добавяйки, че правилата за поверителност строго забраняват тази практика. "В случаи като този публикуването на видео може да има много сериозни последици за личния и семейния живот на човек."

Случаят наподобява случката на концерт на Coldplay в САЩ през юли, когато двойка от публиката беше показана на големия екран. Докато мъжът се наведе, а жената скри лицето си, певецът на групата Крис Мартин каза шеговито от сцената: "Или имат афера, или са много срамежливи."

Жената, Кристин Кабот, заяви днес пред The ​​Times, че е загубила приятели заради инцидента и ѝ е казано, че е "неработоспособна".