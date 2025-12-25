Виктория Бекъм няма да позволи на сина си да съсипе Коледата ѝ

Виктория Бекъм е решила, че няма да позволи на големия си син Бруклин Бекъм да развали семейната Коледа. От повече от половин година 26-годишният готвач не прекарва време със семейството си и не общува с тях, дори на важни поводи. Смята се, че той ще прекара Коледа в Маями със съпругата си Никола Пелц.

А Виктория, Дейвид Бекъм и трите им други деца - Ромео на 23 г., Круз на 20 г. и Харпър на 14 г. ще празнуват в семейния дом в Котсуолдс, Англия. Но няма да позволят на враждата с Бруклин да съсипе празника им.

За влошените отношения между Бруклин, Никола и семейство Бекъм се разбра още през пролетта.Тогава актрисата и готвачът пропуснаха партитата за рожден ден на Вики и Дейвид, както и други семейни сбирки.

"Виктория е решена да не позволи караницата с Бруклин да провали Коледа, въпреки че тя е напълно с разбито сърце от нея. Мина година, откакто последно те всички се видяха един с друг и това е нещо, с което тя никога няма да се примири. Но тя няма да позволи на това да я потиска по време на празничния период, тъй като тя трябва да бъде силна, особено заради Харпър, както и заради родителите ѝ, и родителите на Дейвид", коментира източник на "The Sun".

