Произходът на дървесината в Забранения град беше разкрит

Гредите са били отсечени в Североизточен Китай

24.12.2025 | 14:45 ч. 2
Снимка БГНЕС

Екип китайски учени разкри произхода на древните дървета, използвани в Забранения град, предоставяйки нов поглед към строителството и поддръжката на емблематичния императорски комплекс.

Чрез сравняване на изотопния отпечатък на дървото с националната база данни изследователите установяват, че съответните греди са отсечени в Североизточен Китай. Откритието потвърждава историческите сведения, според които по-време на династията Цин материалът за строителство се е променил: вместо първоначалната ценна дървесина нанму (Phoebe zhennan; семейство Лаврови), дворцовите постройки започват да използват бор и други иглолистни дървета, пише КМГ. 

Методът предлага и нов подход за проследяване произхода на строителни материали в културното наследство, като се очаква в бъдеще да бъде приложен и към други исторически структури. /БТА

