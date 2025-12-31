IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе навърши 30 г., показа детски снимки

Актьорът благодари на феновете си

31.12.2025 | 03:30 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

На Стефановден, 27-и декември, един от най-обичаните съвременни актьори имаше юбилей. Тимъти Шаламе навърши 30 години в събота.

На повода актьорът трогна феновете с нова публикация в Instagram. А той е сред по-потайните и не споделя много от личния си живот в социалните мрежи. Но сега постна серия кадри, които включват такива от детството му.

Първо виждаме как Тими е по зелен футболен екип на стадион и участва в мач. А после виждаме как тренира на стадиона.
Има и снимки, на които играе тенис на маса.

Последните две снимки са от наши дни и там виждаме как Шаламе плува.

"Благодаря ви за пожеланията за рожден ден. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви!!! Тими Тим официално е чичо", написал е той към кадрите.

звезди Тимъти Шаламе рожден ден 30 години детски снимки детство
