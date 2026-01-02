5 растения за чист въздух и добро настроение

В днешните градски домове, където прекарваме до 90% от времето си, качеството на въздуха често е по-лошо от това на открито. Формалдехид от мебели, бензол от пластмаси, трихлоретилен от лепила и дори амоняк от почистващи препарати – всекидневно дишаме незабележима, но опасна химия. За щастие, природата ни предлага елегантно и достъпно решение: домашните растения. Те не само красят дома ни, но и функционират като природни филтри, превръщайки токсините в кислород и влага. Кои са те?

Спатифилум („Лилията на мира“)

Това е истинският шампион по почистване на въздуха. NASA го е включила в топ 3 на растенията, филтриращи формалдехид, бензол и амоняк. Нейното популярно име – „Лилия на мира“ е заслужено: излъчва спокойствие и хармония с белите си, деликатни цветове, приличащи на флаг за мир.

Това растение е скромно в изискванията си, предпочита сенчесто място и умерено поливане (веднъж седмично е достатъчно). Ако ви се вижда леко повехнало, леко поливане бързо го съживява. Прекрасен избор за спалня или работен кабинет.

Сансевиера („Змийско растение“)

Ако искате растение, което буквално никога не умира, това е вашето. Сансевиерата е легендарно издръжлива. Преживява засушаване, оскъдна светлина и малко поливане. Нощно време тя извършва магия: поглъща въглероден диоксид и отделя кислород, което я прави идеална за спалня. Ефективно премахва трихлоретилен и бензол, често срещани в тонери и лепила. Строгите вертикални линии на листата ѝ създават модерен, графичен акцент във всеки интериор.

