Звездните раздели, които белязаха годината

2025 година е към своя край. Тя донесе много разнородни емоции на знаменитостите. Някои преживяха драматични и тъжни раздели, но други усетиха нужното освобождаване. Ето кои са звездите раздели на годината, според американския "Cosmopolitan".

Софи Търнър и Перегрин Пиърсън

Турбулентна връзка за актрисата и британския аристократ. Те започнаха романтични отношения през октомври 2023 г. - малко след като Софи се раздели със съпруга си Джо Джонас. Изглеждаха влюбени и посещаваха заедно събития, но още през пролетта на 2025 г. имаше слухове за раздяла. През лятото пак бяха забелязани заедно, но през септември окончателно скъсаха.

Никол Кидман и Кийт Ърбан

Това беше раздялата, която шокира всички! Актрисата и музикантът бяха заедно 20 години и бракът им беше дълъг 19 години - през 2006 г. вдигнаха сватба. Но през септември тази година стана ясно, че се разделят. Според слуховете, двамата са се отдалечили един от друг. Някои дори твърдят, че Кийт вече има младо гадже и дори е изневерявал на Никол.

Нина Добрев и Шон Уайт

Това е още една раздяла, която изненада мнозина. Явно септември е бил месецът на разделите, тъй като тогава стана ясно, че Нина Добрев и Шон Уайт са скъсали и се прекратили годежа си. Двамата започнаха връзката си в началото на 2020 г., а през октомври 2024 г. се сгодиха. Някои източници твърдят, че решението е било взаимно и няма драма; според други слухове - сноубордистът изневерявал на актрисата.

Останалите вижте в teenproblem.net