Кои са звездните бебета на 2025 г.?

2025 година си отива, но определено донесе някои много приятни емоции за част от знаменитостите. Най-хубавото им се случи - те се сдобиха с бебе през тази година. Кои за звездните бебета на 2025 г.? Вижте подбраните от американското издание на "Cosmopolitan".

Пийт Дейвидсън и Елси Хюит - момиче

Коледно чудо за тях! Моделката и комикът станаха родители за първи път през декември. Роди им се дъщеря, която носи името Скоти. Звездите са заедно от март тази година, а през юли стана ясно, че Елси е бременна от Пийт.

Ванеса Хъджинс и Коул Тъкър

Актрисата и бейзболистът станаха родители за втори път. Бебето се роди през ноември и Ванеса обяви това в Instagram, но отново с Коул не издадоха какви са името и полът на детето. Звездите имат още едно бебе, което се роди през юли 2024 г. Хъджинс и Тъкър са заедно от края на 2020 г. През декември 2023 г. сключиха брак.

Карди Би и Стефон Дигс - момче

Рапърката стана майка за четвърти път, но това е първото им общо дете с футболиста. То е момче и се роди през ноември. Все още не се знае какво име носи. Карди и Стефон са заедно от февруари. През септември стана ясно, че звездата е бремена.Певицата има и 3 деца от бившия си Офсет - дъщеря Кълчър на 7 г., син Уейв на 4 г. и дъщеря Блосъм на 1 г.

Риана и A$AP Rocky - момиче

Едно дълго чакано бебе! 37-годишната Риана винаги е казвала, че иска дъщеря, но първо се сдоби с двама сина. През септември чудото се случи. Тогава тя дари рапъра с момиче, което кръстиха Роки Айриш. Певицата и A$AP Rocky са заедно от 2020 г. Те имат син RZA, който се роди през май 2022 г. и син Риот Роуз, който се роди през август 2023 г.

