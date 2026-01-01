Тенденции при чантите за 2026 г.

Посрещнахме 2026 година. И сега е време да обърнем внимание на това какви ще са актуалните тенденции през нея. Дамската чанта е необходим и задължителен аксесоар за всяка дама. И за удобство, и за по-елегантна визия. Ето и какви ще са тенденциите при чантите за новата година, според американския "Cosmopolitan".

Чанти с ресни

Чантите с ресни се завърнаха преди няколко години, а през 2026 година ще са буквално навсякъде и много модерни. Бохо стилът ще е на почит, а те са част от него. Може да заложите на всякакви варианти - цялата чанта да е покрита с дълги ресни или да има само цип с ресни или няколко малки реснички. Велурените чанти с ресни са вечна класика, но сега хит стават и кожени чанти с ресни. Тези чанти стоят много интересно и веднага се забелязват.

Чанти клъч

Минимализмът се завръща при чантите през тази година! Актуални през 2026 г. ще бъдат т.нар. клъчове - малки елегантни чанти, които са без дръжка. Преди се носеха основно за официални събития - балове, сватби, тържества, коктейли. Но сега навлизат в ежедневието. Тези чанти ви правят стилни, допълват перфектно тоалета и са като бижу в ръцете ви.

