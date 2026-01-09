Дженифър Гарнър проговори за развода с Бен Афлек

Дженифър Гарнър направи рядък коментар за развода си с Бен Афлек. 53-годишната актриса и 53-годишният актьор започнаха романтичните си отношения през лятото на 2004 г. През 2005 г. те сключиха брак. Но през 2015 г. стана ясно, че се разделят.

Двамата имат дъщеря Вайълет на 20 г., дъщеря Серафина на 16 г. и син Самюел на 13 г.

Сега Джен призна, че не е можела да се справи с клюките и спекулациите за личния си живот, тъй като е страдала за загубата на "истинско партньорство".

"Не ми помага да се отдам на клюки за себе си или който ѝ да е друг, особено за децата ми, така че не го правя. Ти трябва да си умен относно това, което можеш или не можеш да понесеш, и аз не можех да понеса това, което беше изложено тогава. Но не това беше трудното. Фактът за него беше труден. Същинското разпадане на семейство беше трудното. Да загубиш истинско партньорство и приятелство е това, което беше трудно", коментира звездата пред списание "Marie Claire".

