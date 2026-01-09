IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дженифър Гарнър проговори за развода с Бен Афлек

Рядко прави това

09.01.2026 | 20:45 ч.
Снимка: Getty Images

Дженифър Гарнър направи рядък коментар за развода си с Бен Афлек. 53-годишната актриса и 53-годишният актьор започнаха романтичните си отношения през лятото на 2004 г. През 2005 г. те сключиха брак. Но през 2015 г. стана ясно, че се разделят.
Двамата имат дъщеря Вайълет на 20 г., дъщеря Серафина на 16 г. и син Самюел на 13 г.

Сега Джен призна, че не е можела да се справи с клюките и спекулациите за личния си живот, тъй като е страдала за загубата на "истинско партньорство". 

"Не ми помага да се отдам на клюки за себе си или който ѝ да е друг, особено за децата ми, така че не го правя. Ти трябва да си умен относно това, което можеш или не можеш да понесеш, и аз не можех да понеса това, което беше изложено тогава. Но не това беше трудното. Фактът за него беше труден. Същинското разпадане на семейство беше трудното. Да загубиш истинско партньорство и приятелство е това, което беше трудно", коментира звездата пред списание "Marie Claire".

звезди Дженифър Гарнър развод Бен Афлек
