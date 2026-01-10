IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ники Бела заби 20 години по-млад от нея спортист

Някои твърдят, че е необвързана, само се забавлява

10.01.2026 | 23:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ники Бела май има ново гадже. Според слуховете, 42-годишната професионална кечистка се среща с играча по американски футбол Купър Дежан. Той играе в отбора Филаделфия Ийгълс. А спортистката им е голям фен.

Феновете забелязват, че Ники и Купър си разменят някои флиртаджийски коментари в социалните мрежи - след пътуването на красавицата до Филаделфия.

Слуховете, че звездите са двойка се появиха още през декември. Тогава кечистката постна в профила си в Instagram видео, на което се вижда как позира пред шкафчето на Дежан.

Пак през декември пък футболистът постави емотикон червено сърчице под друга публикация на Бела.

Източник на "TMZ" коментира, че двамата "прекарват известно време заедно и дори са били на срещи... Но Ники все още е необвързана и се наслаждава на живота".

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

звезди Ники Бела ново гадже Купър Дежан двойка
