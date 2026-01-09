IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе дълго планирал как да се обясни в любов на Кайли Дженър

Направи го пред целия свят преди дни

09.01.2026 | 22:52 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Тимъти Шаламе е планирал със седмици това да се обясни в любов на приятелката си Кайли Дженър. 30-годишният актьор направи това по време на церемонията по раздаването на наградите "Critics' Choice Awards". Тимъти спечели приза за главна роля във филма "Marty Supreme" и изнесе реч, с която благодари на колегите си, но и на любимата си.

Източник на "Daily Mail" споделя, че Шаламе "от седмици говори за правилното време, в което публично ще каже, че обича Кайли.".
И той смятал, че това ще изясни нещата и ще "заглуши негативните приказки" за връзката им. Отношенията им се развиват добре, макар да са имали проблеми. 

"Тимъти и Кайли напълно са се събрали. Те определено имаха премеждия по пътя, но сега са по-силни от всякога. Въпреки че, очевидно, Тимъти не направи референция за разделите в речта, и го направи да звучи, сякаш е гладко плаване постоянно - но това не е случаят", коментира източник на "Daily Mail".

