Хейли Бийбър с апетитни кадри по червено бельо

Хейли Бийбър за пореден път разгорещи страстите в социалните мрежи! След като коледните празници отминаха и посрещнахме новата 2026 г. моделката явно вече е в романтично настроение и се готви за Деня на влюбените или Свети Валентин, който се отбелязва на 14-и февруари.

За това подсказва новата ѝ публикация в Instagram.

Преди дни звездата постна 2 селфита от огледалото, с които не остави феновете равнодушни. Виждаме как Хейли се е излегнала, вдигнала е едната си ръка над главата си, а с другата снима.

Манекенката е по дантелен червен сутиен, червено горнище и изрязани червени прашки от дантела. Тя демонстрира стройната си фигура и пак показва, че е в чудесна форма след празниците.

Както обикновено, звездата събра много комплименти от фенове и приятели.

"Свети Валентин дойде по-рано", гласи коментарът на риалити звездата Кайли Дженър.

