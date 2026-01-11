IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нова година – нов партньор! Как да намерите отново любовта

Краят на една връзка обикновено ви води до по-добро място

11.01.2026 | 22:45 ч. 0
Снимка: istock

За мнозина новата година идва с нови надежди, но ако за вас започва тежко – с раздяла, то за да се справите със ситуацията, опитайте се да разберете през какво всъщност преминавате. Как да продължите напред?

Разберете цикъла

Психиатърът Елизабет Кюблер-Рос разработва модел, използван за прогнозиране на типичните емоции, през които човек преминава, когато е изложен на внезапна загуба. Моделът на Кюблер-Рос, както е подходящо наречен, обикновено се използва, за да напътства някого през скръбта след смъртта на любим човек, но може да работи и при раздяла. Познаването на цикъла на емоциите е мощен инструмент, защото ви уверява, че сте нормални и че поведението и отношението ви ще се променят. 

Ето какви емоции можете да изпитате: 

Отричане: първият етап може да доведе до объркване, тъй като се мъчите да приемете, че раздялата действително се е случила. Ще отнеме известно време, за да усетите ситуацията като реалност. 

Гняв: след като приемете, че връзката ви вече не съществува, може да почувствате гняв към бившия си партньор, заради това, че ви е накарал да преминете през това; или може да почувствате гняв към себе си или към ситуацията като цяло. В този момент е най-добре да признаете, че е нормално да сте ядосани, но не удължавайте процеса прекалено. 

Източник: Нова година – нов партньор! Как да продължите след раздялата

