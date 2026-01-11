Рецептата Dnes: Салата с риба тон

Съставки:
- 1 консерва риба тон
- 1 чаша варена киноа
- 1 чаша чери домати, нарязани на половинки
- ½ краставица, нарязана на кубчета
- 1 авокадо на кубчета
- 2 с.л. зехтин
Приготвяне:
- Сокът на ½ лимон
- Сол и пипер на вкусОтцедете рибата тон и я раздробете на парчета.
- В голяма купа смесете киноата, чери доматите, авокадото и нарязаната на кубчета краставица.
- Добавете рибата тон и разбъркайте леко.
- В малка купа разбийте зехтина, лимоновия сок, солта и пипера.
- Изсипете върху салатата и разбъркайте.
- Оставете да престои 1-2 минути, след което сервирайте.
- Приблизителни калории: около 450-480 kcal на порция.
