Новини Днес

Рецептата Dnes: Салата с риба тон

Много вкусна

11.01.2026 | 08:55 ч. 5
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 1 консерва риба тон
  • 1 чаша варена киноа 
  • 1 чаша чери домати, нарязани на половинки
  • ½ краставица, нарязана на кубчета
  • 1 авокадо на кубчета
  • 2 с.л. зехтин

Приготвяне:

  • Сокът на ½ лимон 
  • Сол и пипер на вкусОтцедете рибата тон и я раздробете на парчета.
  • В голяма купа смесете киноата, чери доматите, авокадото и нарязаната на кубчета краставица.
  • Добавете рибата тон и разбъркайте леко.
  • В малка купа разбийте зехтина, лимоновия сок, солта и пипера.
  • Изсипете върху салатата и разбъркайте.
  • Оставете да престои 1-2 минути, след което сервирайте.
  • Приблизителни калории: около 450-480 kcal на порция.

риба тон салати киноа
