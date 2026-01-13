Кейти Пери и Орландо Блум остават приятели

Кейти Пери и Орландо Блум запазват добри отношения - въпреки раздялата си. Това става ясно от публикация на 41-годишната певица в Instagram. През изминалата седмица тя постна серия кадри от празниците и очарова феновете. Тъй като включва снимка на Орландо с дъщеря им.

Става ясно, че изпълнителката и актьорът са били заедно на екскурзия в Лондон - в компанията на дъщеря си Дейзи Доув. Така че - продължават да се разбират заради момиченцето.

И източник казва пред "People", че двамата винаги ще бъдат семейство и ще поставят дъщеря си на първо място.

"И двамата са супер отдадени на това да запазят динамиката на семейството. Всичко е приятелско настроено и сравнително лесно", твърди източникът.

Той казва още, че звездите са заети в кариерите си, но се справят.

