Кейти Пери и Орландо Блум остават приятели

Заради дъщеря си

13.01.2026 | 02:14 ч. 5
Снимка: Getty Images

Кейти Пери и Орландо Блум запазват добри отношения - въпреки раздялата си. Това става ясно от публикация на 41-годишната певица в Instagram. През изминалата седмица тя постна серия кадри от празниците и очарова феновете. Тъй като включва снимка на Орландо с дъщеря им.

Става ясно, че изпълнителката и актьорът са били заедно на екскурзия в Лондон - в компанията на дъщеря си Дейзи Доув. Така че - продължават да се разбират заради момиченцето. 

И източник казва пред "People", че двамата винаги ще бъдат семейство и ще поставят дъщеря си на първо място.

"И двамата са супер отдадени на това да запазят динамиката на семейството. Всичко е приятелско настроено и сравнително лесно", твърди източникът. 

Той казва още, че звездите са заети в кариерите си, но се справят.

Кейти Пери Орландо Блум
