Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Лесно ще усетите настроението на половинката си. Ще ви направи впечатление, че той/тя непрекъснато се опитва да направи нещо ново, да излезе от рамките на установените към момента „правила“ помежду ви. Не се противопоставяйте. Интересно е да го/я видите до къде ще стигне.

Телец

Ще забележите нещо странно в поведението на любимия човек. Може би ще започне да отсъства твърде често и за дълго, но когато е с вас ще е особено мил/а. Дори да ви се стори като сигнал за изневяра, не бързайте с обвиненията. В края на периода ще установите истината и ще решите какво трябва да се случи.

Близнаци

Не е изключено да усетите леко изтощение и необходимост за известно време да се уедините. Направете го, но преди това обяснете разбираемо на половинката си причината, за да избегнете пристъпите на ревност от негова/нейна страна. Медитация с предпочитана от вас техника ще ви помогне да възстановите енергийния си баланс и романтичното настроение.

